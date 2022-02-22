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Bursa'da din görevlisini bıçaklayan hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Bursa'da din görevlisini bıçaklayan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

22.02.2022 00:33
Bursa'da din görevlisini bıçaklayan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Bursa'da din görevlisini bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

Bursa'da din görevlisini bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.K. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay

Merkez Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi'ndeki Canlılar Camisi Kur'an Kursuna hırsızlık için giren zanlı, kendisini engellemeye çalışan din görevlisi Halil Okumuş'u bıçakla yaralamış, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Okumuş, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış, Okumuş'un sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Bursa'da din görevlisini bıçaklayan hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Bursa'da din görevlisini bıçaklayan hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Bursa'da din görevlisini bıçaklayan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

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Cumhuriyet, Osmangazi, Bursa, Sulh, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da din görevlisini bıçaklayan hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da din görevlisini bıçaklayan hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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