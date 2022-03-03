Bursa'da direğe çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da direğe çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

03.03.2022 20:04
Bursa'da direğe çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Ö.E. idaresindeki 34 DCP 168 plakalı otomobil, Kestel- İnegöl yolu Gözede Kavşağı'nda kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle direk devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Ö.E. ve T.Ö'yü Kestel Devlet Hastanesine götürdü.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yapılan incelemede sürücünün 93 promil alkollü olduğu belirtildi.

Bursa'da direğe çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Bursa'da direğe çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Bursa'da direğe çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

YORUMLAR
500
Bursa'da kule vinç taşıyan tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Bursa'da kule vinç taşıyan tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Bursa'da otomobil kamyona arkadan çarptı, yaşlı adam ağır yaralandı Bursa'da otomobil kamyona arkadan çarptı, yaşlı adam ağır yaralandı

Otomobil, İnegöl, Kestel, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da direğe çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
20:07 Trafikte kural tanımayan hakem Mete Kalkavan'a tepki yağdı: Adam Süper Lig'de maç yönetiyor
19:59 Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 188 kişi hayatını kaybetti, 49 bin 424 yeni vaka tespit edildi
19:57 Zelenski dünyaya seslendiği konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk SİHA'larına övgü yağdırdı: Onlar bize çok yardımcı oldu
19:42 Kılıçdaroğlu, saat 21.00'e dikkat çekti! Yeni mesajı merak uyandırdı
19:35 Messi ekonomik sıkıntılar nedeniyle Barcelona'dan ayrılmıştı! Yeni oyuncunun transfer ücreti tartışma yarattı
19:07 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'den Putin'e çağrı: Erkek erkeğe oturup konuşmalıyız
19:03 Tebas, 3 büyük takıma ateş püskürdü: Putin'den bile daha fazla yalan söylüyorlar
18:28 Zelenski basın toplantısında uyardı: Biz yok olursak sırada 4 ülke var
18:06 Yaban köpekleri mi antiloplar mı? Nefes kesen sabır testinin kazananı bakın kim oldu
17:59 Saldırının sekizinci gününde tüm dünyanın gözü Belarus sınırındaki Brest'te! Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin ikinci turu başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 20:25:37. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da direğe çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement