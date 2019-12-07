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Bursa'da direğe çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

6 saat önce

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Bursa'da direğe çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, System.String[]

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nda seyreden Mustafa Soner (26) idaresindeki 80 LF 882 plakalı otomobil, Gedelek viyadüğü yakınlarında bariyerleri aşıp yol kenarındaki trafik işaret levhasının bulunduğu direğe çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücünün cesedi, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak Orhangazi Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Soner'in, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Kuzey Görev Grup Komutanlığında astsubay olarak görev yaptığı öğrenildi.

Orhangazi, İzmir, Gebze, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 12:34 Kaynak: AA
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