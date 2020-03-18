Bursa'da diş hastanelerinde koronavirüs tedbiri - Son Dakika

Bursa'da diş sağlığı merkezleri ve hastaneleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ile hasta kabulünü durdurdu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığınca alınan tedbirler doğrultusunda acil olmayan diş hekimliği uygulamalarının mümkün olduğunca ertelenmesi amacıyla Bursa Ağız Diş Sağlığı Hastanesi, Duaçınarı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Nilüfer Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, İnegöl Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve hastanelerde bulunan diş polikliniklerinden alınan mevcut MHRS randevularının iptal edildiği, yeni bir duyuruya kadar randevu verilmeyeceği ve acil hizmetlerin 7 gün 24 saat süreceği bildirildi.

Açıklamada, "Rapor süresinin bittiği süreli engelli raporu bulunan hastaların, mevcut raporları Mayıs 2020 sonuna kadar geçerli sayılacak olup, rapor yenilemek amacıyla hastanelerimize müracaat edilmemesi sağlık kurulu polikliniklerine sadece yeni alınacak raporlar için müracaat edilmesi gerekmektedir." ifadesine yer verildi.