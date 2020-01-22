Bursa'da diş hekimini bıçakla yaralayan sanığın cezai ehliyeti araştırılacak - Son Dakika

Bursa'da diş hekiminin tedavi sırasında bıçakla yaralanmasına ilişkin davanın duruşması, sanığın cezai ehliyetinin araştırılmasına karar verilerek ertelendi.

Bursa 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, hakkında "kamu görevlisine karşı kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açılan tutuklu sanık Mert Demir (19), yaralanan doktor Hamdi Gören (55) ve avukatları katıldı.

Savunmasını yapan sanık Demir, olaydan sonra çok pişman olduğunu belirterek, "Canım yandığı için bir anlık öfkeye kapıldım. Sağlık görevlisine zarar verdiğim için utanıyorum." dedi.

Tutukluluk süresinin göz önüne alınmasını isteyen sanık, tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, Demir'in tutukluluk halinin devamına ve cezai ehliyetiyle ilgili rapor alınması için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Olay



Bursa'da geçen yıl eylülde Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine giden Mert Demir, dişi çekildiği sırada ağrısı olduğu gerekçesiyle, yanında taşıdığı bıçakla diş hekimi Hamdi Gören'i yaralamıştı. Gören, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış, Demir ise tutuklanmıştı.