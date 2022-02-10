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Doğalgaz sobası genç çifti zehirledi - Son Dakika

Doğalgaz sobası genç çifti zehirledi

10.02.2022 10:36
Doğalgaz sobası genç çifti zehirledi

Doğalgaz sobası genç çifti zehirledi Bursa'da gece açık bırakılan doğalgaz sobası faciaya neden oluyordu Bursa'da geceden açık bırakılan doğalgaz sobası yeni evli genç çifti zehirledi.

Doğalgaz sobası genç çifti zehirledi

Bursa'da gece açık bırakılan doğalgaz sobası faciaya neden oluyordu

BURSA - Bursa'da geceden açık bırakılan doğalgaz sobası yeni evli genç çifti zehirledi. Eşini kurtarmak isteyen fabrika işçisi banyoda yere yığıldı.

Olay sabah saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi Serin Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; gece açık bıraktıkları doğalgaz sobasından sızan karbonmonoksit gazı sebebiyle fenalaşan Gamze Huriye S.'yieşi Nurettin S.banyoya taşıdı. Eşinin doğalgazdan zehirlendiğini fark edemeyen Nurettin S., onu soğuk suya sokarak şoklamak istedi. Bu esnada kendisi de fenalaşınca yere yığıldı.

Gürültü nedeniyle evin kapısını çalan komşular, içeriden tepki alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ve Nurettin S.'nin ablasına bildirdi. Kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kapı açılmayınca abladan yardım isteyen polisler içeriye girdiklerinde genç çiftin banyoda hareketsiz yattığını gördü.

Bursagaz ve itfaiye ekiplerine bilgi veren polis, eve gelen gaz akışını kesip evin tüm camlarını açtı. Sağlık ekipleri zehirlenen karı-kocaya oksijen verirken, Nurettin S., baygın halde ambulansa alındı. Oksijen verilen Gamze Huriye S. ise bilinci açık olarak olay yerinde hazır bekleyen ikinci ambulansa alınarak Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşanan olayın şokuyla Nurettin S.'nin ablası sokakta sinir krizi geçirdi. Ambulans yardımıyla hastaneye kaldırılan genç çiftin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Doğalgaz sobası genç çifti zehirledi
Doğalgaz sobası genç çifti zehirledi
Doğalgaz sobası genç çifti zehirledi
Doğalgaz sobası genç çifti zehirledi
Doğalgaz sobası genç çifti zehirledi
Doğalgaz sobası genç çifti zehirledi
Doğalgaz sobası genç çifti zehirledi
Doğalgaz sobası genç çifti zehirledi
Doğalgaz sobası genç çifti zehirledi

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Doğalgaz, Fabrika, Polis, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Doğalgaz sobası genç çifti zehirledi - Son Dakika


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