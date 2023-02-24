BURSA'DA DOĞANCI BARAJI, 40 YILDAN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYEDE - Son Dakika
Üye Girişi

BURSA'DA DOĞANCI BARAJI, 40 YILDAN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYEDE

24.02.2023 14:56

BURSA'da, kentin içme suyu kaynağı olan Doğancı Barajı'nın doluluk oranı, yüzde 24 olurken, Nilüfer Barajı'nda ise neredeyse su kalmadı.

BURSA'da, kentin içme suyu kaynağı olan Doğancı Barajı'nın doluluk oranı, yüzde 24 olurken, Nilüfer Barajı'nda ise neredeyse su kalmadı. Doğancı Barajı'nın doluluk oranı, kurulduğu 1983'ten bu yana en düşük seviyeye indi.

Uludağ'ın eteklerinde yer alan ve Bursa'nın içme suyu kaynağı olan Doğancı Barajı'nın doluluk oranı, kuraklık nedeniyle yüzde 24'te kaldı. Nilüfer Barajı ise neredeyse tamamen kurudu. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (BUSKİ) internet sitesinde yer alan verilere göre, günlük su tüketimi ortalama 400 bin metreküp olan kentteki Doğancı Barajı'nda 7 milyon 575 bin metreküp su kaldı. Doğancı Barajı, kurulduğu 1983 yılından bu yana en düşük seviyeye indi. Tedbir olarak BUSKİ tarafından kentteki her abonenin cep telefonuna su tasarrufu yapmaları yönünde uyarı mesajı gönderildi. Ayrıca kentin birçok noktasındaki reklam panolarında su tasarrufu yapılması konusunda uyarı yazıları yer aldı.

'NİLÜFER BARAJI'NDA SUYUMUZ KALMADI'

BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, 'Maalesef bu sene küresel iklim değişikliğinden bölgemiz de etkilendi. Barajlarımız şu anda BUSKİ'nin kuruluş tarihinden bu yana en düşük seviyesinde. Nilüfer Barajı'nda şu anda suyumuz kalmadı. Doğancı Barajı'nda da yüzde 24 seviyesinde su bulunuyor. Bu seviyeye gelmelerine üzülüyoruz. Uludağ'da geçtiğimiz günlerde başlayan kar yağışıyla bu seviyelerin normale gelmesini umut ediyoruz ancak bugün için üzüntümüz fazla. Su seviyelerinin düşmesi nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın talimatıyla Bursa halkına suyu tasarruflu kullanmaları konusunda bir çağrıda bulunduk. Abonelerimizin telefonlarına SMS gönderdik. Su faturalarına da tasarruf konusunda bir uyarı metni yazdık. Vatandaşlarımızdan destek ve katkı bekliyoruz. İnşallah bu çağrımıza uyacaklarını düşünüyoruz. Bugüne kadar Bursa'mızı bir kez bile susuz bırakmadık. İnşallah bundan sonra da kalmayacaktır. Birçok çalışmamız var. Su kayıp kaçak oranımızı yüzde 65 seviyesinden yüzde 20 seviyesine indirdik. Bu konuda da Ankara'da su kaçağını düşük seviyeye çekmemiz nedeniyle ödül de aldık. Kayıp kaçağı bu seviyeye indirmeseydik bu 2 barajımıza ilave olarak 3 baraj daha yapsaydık bile su sorunu yaşayacaktık. Bursa'yı besleyecek 3'üncü baraj olacak olan Çınarcık Barajı'ndan da 145 milyon metreküp su almayı hedeflediğimiz bir proje var. Bugün itibarıyla finansman anlamında görüşmeler tamamlandı. Onaylar alındı, ihale tarihleri belli oldu. Bu barajla birlikte Bursa'nın önümüzdeki 30 yıllık süreçte içme suyu sorunu yaşamamasını sağlayacağız' diye konuştu.

'KUYU SAYIMIZI 155'E ÇIKARDIK'

Benzer kuraklıkların geçen yıllarda da yaşandığını belirten Gülenç, "2019'da 75 olan kuyu sayımızı, şu anda 155 kuyuya çıkardık. Bu da şu anda yaşadığımız sorunun kenti olumsuz etkilenmesini önlemiş olduk. Yakın zamanda sistemimize günde 40 bin metreküp daha suyu katacağız. Bu müjdeyi de buradan vermiş olalım. Kurumsal olarak hem yeni su kaynaklarının belirlenmesi hem de su kayıp kaçakların önlenmesi konusunda her türlü çalışmayı yapıyoruz. Suyu tasarruflu kullanmaları konusunda vatandaşlarımızdan da hassasiyet bekliyoruz" dedi.

Yazın su tüketiminin artığına da dikkat çeken Gülenç, 'Günler uzadıkça insanların ihtiyaçları artıyor. Bu da evdeki temizlik olayının artmasına, bahçelerin sulanması anlamına geliyor. Yaz aylarında ortalama su tüketimi artıyor. Kış aylarında kente ortalama 400 bin metreküp su verirken, yaz aylarında ise ortalama 500 bin metreküp su veriyoruz. Umarım önümüzdeki günler yağışlar istediğimiz seviyede olur ve barajlarımız normal seviyeye gelir' diye konuştu.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Bursa'da Doğancı Barajı, 40 yıldan bu yana en düşük seviyede! Tasarruf için uyarı mesajları atılıyor Bursa'da Doğancı Barajı, 40 yıldan bu yana en düşük seviyede! Tasarruf için uyarı mesajları atılıyor Bursa'da, depremlerde hayatını kaybedenler için okunan hatimlerin duası yapıldı Bursa'da, depremlerde hayatını kaybedenler için okunan hatimlerin duası yapıldı Minibüs küle döndü Minibüs küle döndü

Uludağ, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BURSA'DA DOĞANCI BARAJI, 40 YILDAN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYEDE - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:56 "Kendimi Türkiye'ye ait hissetmiyorum" diyen Şevval Şahin'e tepki yağıyor
15:43 "Deprem dede" 12 yıl önce Hatay için deprem uyarısı yapmış: Gerçeği bilip korkmak yerine, tedbir almak gerekiyor
15:35 Altan Gördüm, Vahide Perçin adına sahte hesap açarak dolandırıcılık yapıldığını söyleyerek uyardı: İtibar etmeyin
15:34 Diyanet TV'de sunucu Ali Erbaş'ı överken kantarın topuzunu kaçırdı
15:29 Akıllara 2008 geldi, kıyamet koptu! Fenerbahçe-Sevilla kurasını gören herkes aynı yorumu yapıyor
15:17 Son Dakika: Kuralardan biri çok zorlu! İşte Sivasspor ve Başakşehir'in Avrupa'daki rakipleri
15:08 105 kişiye mezar olan Rende Sitesi'nin müteahhidi yaş haddi nedeniyle serbest bırakıldı
13:11 Deprem sonrası binasını kontrol ettirdi, kolonların tuğladan yapıldığı ortaya çıktı
14:53 Fenerbahçe iyi kura mı çekti? Sevilla'nın kadrosu yıldızlardan geçilmiyor ama bir sorunları var
13:26 Otomobille motosiklet çarpıştı, sürücüsünün bacağı dizinden ters döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2023 16:33:39. #1.13#
SON DAKİKA: BURSA'DA DOĞANCI BARAJI, 40 YILDAN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYEDE - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement