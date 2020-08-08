Bursa'da doğru tercih için Üniversite Tercih Rehberlik Noktaları oluşturuldu - Son Dakika

Bursa'da doğru tercih için Üniversite Tercih Rehberlik Noktaları oluşturuldu

Bursa Büyükşehir Belediyesi, üniversite adaylarının geleceğini doğru tercihlerle şekillendirebilmeleri amacıyla kentin farklı noktalarında uzman rehberlerin nezaretinde Üniversite Tercih Rehberlik Noktaları oluşturdu. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da mobil tercih TIR'ında gençlerin heyecanına ortak oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, YKS sınavı sürecinde seminerler ve deneme sınavı kitapçığı dağıtımlarıyla destek olduğu öğrencilerin, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapmaları noktasında da yanlarında oluyor. Uzman rehber kadrosuyla 6-14 Ağustos tarihlerindeki tercih maratonu süresince 17 ilçede sabit tercih noktaları kuran Büyükşehir Belediyesi, günübirlik tercih noktaları ve mobil tercih TIR'larıyla da gençleri doğru üniversite seçimi yapabilmeleri için yönlendiriyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da beraberindeki Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ve AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ile birlikte kent meydanında kurulan mobil tercih TIR'ını ziyaret etti. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği TIR'da rehber öğretmenler doğru tercih noktasında yardımcı olmaya çalıştı. Gençlerle sohbet eden Başkan Aktaş, tecrübelerini paylaşarak tavsiyelerde bulundu.

'DOĞRU TERCİH PUAN KADAR ÖNEMLİ'

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, heyecanlı olan gençlere üniversite tercihi noktasında 'Gençler Tercih Zamanı' dediklerini hatırlattı. YKS sürecinde gençlere ciddi destek verdiklerini hatırlatan Başkan Aktaş, 'Hocalara Geldik' programlarıyla başarının sırlarının anlatıldığını belirtti. 30 farklı noktada YKS deneme sınavı kitapçığı dağıtımı yapıldığını dile getiren Aktaş, "Covid-19 salgını sebebiyle evlerinde sınava hazırlanmak zorunda kalan gençlerin büyük heyecanla beklediği YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tekrar yardımcı olmak istedik. Uzman rehber hocalarımızla birlikte 6-14 Ağustos tarihlerinde 17 ilçemizde tercih noktasında gençlere yardımcı oluyoruz. Ayrıca mobil tercih TIR'ımız da ilçelerimizi gezerek gençlerimize bu konuda destek veriyor. Üniversite tercihinde puan, sıralama ve ilgi alanlarına göre öğrencilerimiz yönlendiriliyor. Doğru yapılan tercih sıralamasının, sınav puanı kadar önemli olduğunu düşünüyoruz? dedi.

Gençlerin geleceğini önemsediklerini belirten Başkan Aktaş, gençlere her alanda katkı sunmaya devam edeceklerini söyledi. Tercih yapacak öğrencilerin tercih noktalarına uğrayarak uzman hocalarla görüşmesini tavsiye eden Başkan Aktaş, "Bursa tarih, kültür, sanat ve ticaret şehridir. Gençlerin tercihleri arasında muhakkak Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi bulunsun. Tüm gençlerimize başarılar diliyorum? diye konuştu.

Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ise gençlere yönelik hizmetten dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Aktaş'a teşekkür etti. Gençlerin yüzünden heyecanı fazlasıyla gördüklerini söyleyen Kılıç, 'Hepsine hayatlarında başarılar diliyorum. Bu faydalı hizmet kendilerine önemli bir rehberlik edecektir. 17 ilçede genç arkadaşlarımız bu hizmetten faydalanmalıdır. Geleceklerini şekillendirecek olan süreçte bu hizmetin güzelliklere vesile olmasını diliyorum' dedi.