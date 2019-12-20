Bursa'da Doğu Türkistan eylemi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da Doğu Türkistan eylemi - Son Dakika

Bursa'da Doğu Türkistan eylemi

6 saat önce

Bursa'da sivil toplum kuruluşları Çin yönetiminin Uygur Türklerine uyguladığı baskıcı politikaları 'sessiz çığlık' eylemiyle protesto etti.

Bursa'da Doğu Türkistan eylemi, System.String[]

Bursa'da sivil toplum kuruluşları Çin yönetiminin Uygur Türklerine uyguladığı baskıcı politikaları 'sessiz çığlık' eylemiyle protesto etti.


'Sessiz çığlık' sloganı ile Ulucami'de kılınan cuma namazının ardından toplanan grup, basın açıklaması yaptı. Bazı vatandaşlar, yüzlerine Doğu Türkistan bayrağı bulunan maskeyi takarak, tepkilerini gösterdi. 'Sessiz çığlık' protestosu sebebiyle slogan atılmazken, İHH Bursa Şubesi Halkla İlişkiler Sorumlusu Abdulmenaf Yalvarıcı, toplama kamplarında 1-3 milyon arası insanın bulunduğunu tahmin ettiklerini ifade ederek, "Son çeyrek asırdır siyasi, ekonomik ve askeri açılardan ivme kaydeden Çin, özellikle ekonomik hamlelerle İslam dünyasını siyasi konularda baskılama politikasını uygulamaya koymuştur. Fakat İslam dünyası, Çin ve ABD dışında üçüncü bir yolun olduğunu unutmamalı, Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz reel politik kaygılara kurban edilmemelidir. Çin uluslararası hukuka aykırı olarak Doğu Türkistan'da yapmış olduğu tüm hak ihlali uygulamalarının hesabını uluslararası mahkemelerde vermelidir"


Grup açıklamanın ardından dağıldı. - BURSA

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Türkistan, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 05:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Uludağ'da hayatını kaybeden dağcılar 33 yıl önceki olayı hatırlattı
Dünyanın en kaliteli sebze ve meyvesinin yetiştiği ovayı sulayan göl kurudu Kuruluş Osman dizisini alp kıyafeti giyip kılıç kuşanarak izliyorlar Kaçak define avcılarına yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı

Son Dakika Haberleri
23:35 İris Gölü eski haline getirilecek - Son Dakika
23:35 Hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
23:34 Genç çiftin lüks gelin arabası hayalini belediye başkanı gerçekleştirdi - Son Dakika
23:32 Uşak'ta 366 litre el yapımı içki ele geçirildi - Son Dakika
23:30 Yeni kütüphanenin kitaplarını eşekle taşıdılar - Son Dakika
22:45 Açıköğretim sınav sonuçları rekor sürede açıklandı - Son Dakika
21:48 Meteoroloji, 5 kente yağmur ve fırtına uyarısı yaptı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 23:37:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da Doğu Türkistan eylemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]