Bursa'da Doğu Türkistan eylemi - Son Dakika
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Bursa'da Doğu Türkistan eylemi

6 saat önce

Büyük Birlik Partisi (BBP) Bursa İl Başkanlığı, Doğu Türkistan'da Çin hükümetinin Uygur Türklerine uyguladığı zulmü protesto etti.

Bursa'da Doğu Türkistan eylemi, System.String[]

Büyük Birlik Partisi (BBP) Bursa İl Başkanlığı, Doğu Türkistan'da Çin hükümetinin Uygur Türklerine uyguladığı zulmü protesto etti.


BBP üyeleri, Orhangazi Parkı'nda toplanarak, Doğu Türkistan'da yaşanan olayları protesto etti. Çeşitli pankartlar açan grup adına konuşan BBP Bursa İl Başkanı Salih Uçak, "Zalim Çin Devleti'nin Doğu Türkistanlı kardeşlerimize yaptıkları akıl almaz işkenceleri protesto ediyoruz. Doğu Türkistan çöllerinde inşa edilen kampların içerisinde yüz binlerce Uygur Türk'ü tutuklanmıştır. Zalim Çin Devleti milyonlarca vatandaşa Uygur evlerini işgal emri vermiştir. Doğu Türkistan'ın dili, kültürü ve dinine yönelik saldırıların soykırıma dönüştüğünü, Çin'in zalimce politikalarını lanetliyoruz. Bütün kalbimizle ve bütün imkanlarımızla Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu dünyaya ilan ediyoruz. Bütün bunlar olurken Müslüman devletlerin liderlerinin üç maymunu oynamaları kabul edilecek bir durum değildir" dedi.


Grup basın açıklamasının ardından dağıldı. - BURSA

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Türkistan, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 03:18 Kaynak: İHA
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