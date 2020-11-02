Bursa'da doktor, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika

Bursa'da doktor, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
02.11.2020 14:04
BURSA İl Sağlık Müdürlüğü, ilde görev yapan Uzm. Dr. Erol Bahçe'nin, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.
BURSA İl Sağlık Müdürlüğü, ilde görev yapan Uzm. Dr. Erol Bahçe'nin, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.
Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz imzasıyla yapılan açıklamada, "Uzun yıllar ilimizde sağlık hizmeti veren Uzm. Dr. Erol Bahçe'yi Kovid-19 nedeniyle kaybettik. Bursa Devlet Hastanemizde Dahiliye Uzmanı olarak görev yaparken, 2004 yılında emekliye ayrılan Dr. Bahçe'ye Allah'tan rahmet, ailesi ve dostlarına sabırlar diliyoruz. Sağlık camiamızın başı sağ olsun" denildi.
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