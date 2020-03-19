Bursa'da doktorlar Çanakkale Zaferinin yıldönümünde askeri üniforma ile hizmet verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da doktorlar Çanakkale Zaferinin yıldönümünde askeri üniforma ile hizmet verdi - Son Dakika

Bursa'da doktorlar Çanakkale Zaferinin yıldönümünde askeri üniforma ile hizmet verdi

6 saat önce

Çanakkale Deniz Zaferinin 105. yılı anısına, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli doktorlar poliklinik hizmetlerini askeri üniforma ile verdi.

Bursa'da doktorlar Çanakkale Zaferinin yıldönümünde askeri üniforma ile hizmet verdi, System.String[]

Çanakkale Deniz Zaferinin 105. yılı anısına, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli doktorlar poliklinik hizmetlerini askeri üniforma ile verdi.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çanakkale Savaşı şehitlerini anmak amacıyla, Yüksek İhtisas ve Araştırma Hastanesi doktorları tarafından hastalara askeri üniforma ile hizmet edildi.

Yapılan etkinliğin amacının Çanakkale Deniz Zaferinin 105. yılında, vatanı korumak için canlarını feda eden aziz şehitleri anmak olduğunu belirten hastanenin başhekimi Doç. Dr. Muhammet Güzelsoy, etkinliğin poliklinik hizmetleri almak için hastaneyi ziyaret eden vatandaşlar tarafından da desteklendiğini vurguladı.

Askeri üniforma ile hizmete ek olarak, gün içersinde çocuk polikliniğini ziyaret eden çocuklara Türk bayrağı ve balon dağıtıldı.

Çanakkale, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:50 Kaynak: AA

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