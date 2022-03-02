Bursa'da doktorun hasta yakını tarafından darbedildiği iddiası - Son Dakika

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir hastanede görevli doktoru darbettiği iddia edilen hasta yakını hakkında yasal işlem başlatıldı.

İddiaya göre, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'nde 28 Şubat'ta reçete yazdırmak isteyen hasta yakını R.I, tartıştığı çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı doktor Burcu Solmaz'ı darbetti.

Olayın ardından zanlı hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Solmaz'ın reçete yazmadığı gerekçesiyle bir hasta yakını tarafından darbedildiğini bildirdi.

Hukuki sürecin takipçisi olacaklarını aktaran Yavuzyılmaz, "Fedakarca görevlerini ifa etmeye çalışan sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet veya hakaret içerikli tavır, davranış veya tutum karşısında sessiz kalmayacağımızı ve Bursa İl Sağlık Müdürlüğü olarak olayın hukuki sürecinin takipçisi olacağımızı vurgulamak isterim. Mesai arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimi iletirken, yaşanan bu insanlık dışı olayı kınıyorum." ifadelerini kullandı.