DERE TAŞTI, SEL SULARINDA MAHSUR KALAN KÖPEK KURTARILDI - Son Dakika
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DERE TAŞTI, SEL SULARINDA MAHSUR KALAN KÖPEK KURTARILDI

29.08.2022 20:45
DERE TAŞTI, SEL SULARINDA MAHSUR KALAN KÖPEK KURTARILDI

Bursa'da dolu ve fırtınada cami minaresi hasar gördü (2)Bursa'nın Harmancık ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve dolu sonrası, Çayır Mahallesi'nden geçen dere taştı.

Bursa'da dolu ve fırtınada cami minaresi hasar gördü (2)

Bursa'nın Harmancık ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve dolu sonrası, Çayır Mahallesi'nden geçen dere taştı. Bazı ev ve iş yerlerinde su baskını meydana geldi. Sel sularında mahsur kalan bir köpek ise BUSKİ ekipleri tarafından kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Belediye ekiplerinin mahalledeki temizlik çalışmaları sürüyor. (DHA)

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Kaynak: DHA

Harmancık, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DERE TAŞTI, SEL SULARINDA MAHSUR KALAN KÖPEK KURTARILDI - Son Dakika

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