BURSA'DA DOLU YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ - Son Dakika

Bursa'da etkili olan sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkilerken vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yaklaşık 1,5 saat devam eden yağışın ardından sel oluştuğunu belirten Hazar Şentürk (26) adlı esnaf, "Yukarıda bulunan esnaf arkadaşlarımızın sattığı hediyelik eşyalar selle birlikte sürüklendi. Bursa'nın merkezinde hava güzelken Cumalıkızık'da sel olabiliyor. Müşterilerimize hizmet ederken iş yerimizin arkasında bulunan bir ağaca yıldırım düştü. Hayatımda ilk defa gördüm ben de. Yıldırım düştüğünde yer sarsıldı ve büyük bir ışık çıktı." dedi.

Dilek Dinçer (28) ise "Burada çok kötü bir sel felaketi oldu. Bazı yerlerde sular diz boyunu geçti. Ekonomik olarak zararımız var. Buradaki diğer esnafların da eşyaları zarar gördü." ifadelerini kullandı.