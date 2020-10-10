Bursa'da doludan zarar gören zeytinliklerde hasar tespit çalışması yapıldı - Son Dakika

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve doludan dolayı zeytinlik alanlar zarar gördü.

Gemlik Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Engürücük, Kurtul, Umurbey ve Kurşunlu mahallelerindeki zeytinlikler, sağanak ve doludan hasar gördü.

Daldaki zeytinin sert yağış nedeniyle zarar görmesiyle "vuruk alması" olarak tabir edilen hasar nedeniyle tonlarca ürün, kullanılamaz hale geldi.

Yağış bazı bölgelerde ise zeytini dalından kopararak, ağaç diplerine döktü. Hasatı yaklaşan ürün, önemli derecede değer kaybetti.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Belediye Başkan Yardımcıları Bayram Demir, Zeynep Akış Serintürk ile daire müdürleri, hasar gören zeytinliklerde incelemelerde bulundu.

Kurşunlu Mahallesi'nde daldaki zeytinlerin vuruk alarak, çürümeye başladığı, daha aşağıdaki mahallelerdeki zeytinliklerde de önemli derecede hasar meydana geldiği tespit edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Belediye Başkanı Sertaslan, üreticilere destek olacaklarını belirtti.

Dünyanın en lezzetli ve kaliteli sofralık zeytinini kaderine terk etmeyeceklerini aktaran Sertaslan, şunları kaydetti:

"Ekipler, yağışlardan sonra geç saatlere kadar çalışmalarını sürdürdü ve sabah erken saatlerde köylere ulaşarak, zeytincinin durumunu inceledi. Gemlik Belediyesi olarak, üreticilere elimizden gelen desteği vereceğiz. Çalışmalarımız sürüyor."