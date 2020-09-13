Bursa'da domuz avında vurulan kişi öldü - Son Dakika

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde domuz avında tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, N.K. (50) ve F.Ö. (60), kırsal İnegazi Mahallesi'ne yaban domuzu avına gitti.
Domuza ateş ettiği öne sürülen N.K'nin tüfeğinden çıkan saçmalar, yaklaşık 125 metre uzaklıktaki patikada bekleyen F.Ö'ye isabet etti.
Yaralanan F.Ö, 112 Acil Servis ekibince Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
F.Ö, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan N.K, Nilüfer İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 18:43 - Kaynak: AA
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