Son Dakika Haberleri: Bursa'da "Dondurma ve Çocuk&Gençlik Festivali"
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Bursa'da "Dondurma ve Çocuk&Gençlik Festivali"

2 saat önce

Bursa'da, "Dondurma ve Çocuk&Gençlik Festivali" (DondiFest) yapıldı.

Bursa'da
Bursa'da, "Dondurma ve Çocuk&Gençlik Festivali" (DondiFest) yapıldı.
Nilüfer Balat Ormanı'nda iki gün süren ve çeşitli etkinliklerin gerçekleştirildiği festivalde çocuklar, gençler ve aileleri eğlendi.
Etkinlikte, Anadolu Ateşi gösteri sundu, rock grubu Eski Liman da konser verdi.
Festival alanında iki gün boyunca dondurma şovları, dans gösterileri, konserler, su savaşları, karaoke, hızlı yeme yarışması, bilgi yarışması, eğlenceli beslenme aktiviteleri, şaşırtıcı bilimsel deneyler, resim-müzik-atölye çalışmaları ile sportif faaliyetler düzenlendi.
Etkinliğin, Kadın Ekonomi Platformu Derneği çatısı altında, Bursa'da inşa edilecek Çocuk Köyü'ne destek olmak amacıyla yapıldığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:15 Kaynak: AA
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