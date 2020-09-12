Bursa'da dönerci dükkanındaki yangın maddi hasara neden oldu - Son Dakika

Bursa'da dönerci dükkanındaki yangın maddi hasara neden oldu

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, bir iş yerinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, bir iş yerinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu. Çırpan Mahallesi Darmstat Caddesi'nde, bir dönerci dükkanında henüz belirlemeyen sebeple yangın çıktı. Durumun bildirilmesiyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından yangını söndürdü. Yangında, iş yerinde maddi hasar oluştu.

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