Bursa'da dorsesi yan yatmış tırın tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika

Bursa'da dorsesi yan yatmış tırın tehlikeli yolculuğu kamerada
09.11.2020 13:21
- Bursa'da dorsesi yan yatmış tırın tehlikeli yolculuğu kamerada Bursa'da dorsesi yan yatmış halde çevreyolunda seyreden Tır'ın tehlikeli yolculuğu, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
- Bursa'da dorsesi yan yatmış tırın tehlikeli yolculuğu kamerada
BURSA - Bursa'da dorsesi yan yatmış halde çevreyolunda seyreden Tır'ın tehlikeli yolculuğu, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Bursa- İzmir yolunda 61 K 15604 plakalı tırın, 42 AGY 174 plakalı dorsesinin yan yatmış halde trafikte ilerlediği anlar, bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Tırın tehlikeli yolculuğu, anbean görüntülere yansırken, sürücüsünün dorsenin durumuna aldırmadan yoluna devam etmesi dikkat çekti. Görüntüler, sosyal medyada tepki topladı.
Son Dakika Son Dakika! Azerbaycan ordusu 23 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı Son Dakika! İletişim Başkanlığı, Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımıyla ilgili açıklama yapacak Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Azerbaycan tehdit edilirse ülkeme Türk askerini davet edeceğim Abdullah Avcı salı günü Trabzonspor'la sözleşme imzalayıp çarşamba günü ilk idmanına çıkacak Genç kızlar 3-5 beğeni uğruna canlarını hiçe sayıp çatıda video çekti Performansıyla sert eleştirilerle karşılaşan Vedat Muriqi, milli takımda kadro dışı kalacak Erol Bulut, Caner Erkin'i Gençlerbirliği maçında kulübeye çekecek Davutoğlu'ndan Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımına ilk yorum: Sistemin değişmesi zorunlu