Son Dakika Haberleri: Bursa'da "Dört Adımda İstihdam" Projesi

Bursa'da "Dört Adımda İstihdam" Projesi

53 dakika önce

Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin (MTAL) koordinatörlüğünde Erasmus+ çerçevesinde yürütülen "Dört Adımda İstihdam" projesi kapsamında "Mesleki Eğitim ve İstihdam" paneli düzenlendi.

Bursa'da
Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin (MTAL) koordinatörlüğünde Erasmus+ çerçevesinde yürütülen "Dört Adımda İstihdam" projesi kapsamında "Mesleki Eğitim ve İstihdam" paneli düzenlendi.


Kentteki bir otelde gerçekleştirilen panelde Tophane MTAL Müdürü Yusuf Ay, proje hakkında bilgiler verdi.

Ay, Tophane MTAL koordinatörlüğündeki İngiltere, İspanya ve Macaristan'dan proje ortaklarının olduğu Erasmus+ "Dört Adımda İstihdam" projesinin 2016'nın eylül ayında Ulusal Ajans tarafından kabul edildiğini hatırlattı.

İstihdam ve girişimcilik ana ekseninde yürütülen faaliyetleri içeren, 208 bin avroluk projenin 30 ay süreceğini ifade eden Ay, 2019 şubat ayı sonu itibarıyla projenin tamamlanacağını vurguladı.

Mesleki okul yöneticileri olarak her zaman bu projeleri ve sektörle iş birliğini önemsediklerini aktaran Ay, şunları kaydetti:

" Bursa, mesleki eğitimin lokomotifi olan ve mesleki eğitimde ve istihdamda ülkemiz ortalamasının her zaman önünde olan bir ilimiz. Güçlü ve üreten Türkiye'nin güçlü mesleki eğitimle gerçekleşebileceğine inanıyoruz. Bunun için bütün paydaşların ön yargısız bir şekilde sürekli iş birliği içinde olması kaçınılmazdır. Çünkü hepimiz olimpiyat halkaları gibi birbirimize bağlıyız. Bugünün mesleklerinin teknolojik gelişmelere bağlı olarak kazanımlarını artırırken aynı zamanda geleceğin de mesleklerini tasavvur edip proje fikirlerimizi, hazırlığımızı, altyapımızı, tasarımlarımızı milli ve yerli çalışmalarımızı ve her şeyden daha önemlisi insan kaynağımızı ona göre en iyi nitelikte hazırlamalıyız ve yetiştirmeliyiz."

Proje Koordinatörü Tophane MTAL Öğretmeni Nuray Eren ise proje çıktılarını katılımcılara aktardı.

Panelde Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Eğitimden Sorumlu Şube Müdürü Bülent Altıntaş, İŞKUR ve KOSGEB ile çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri farklı konu başlıklarında sunum yaptı.

Panele, Tophane MTAL'in 150. Yıl Kutlama Komitesi Başkanı iş adamı Vehbi Varlık, iş dünyası temsilcileri, meslek lisesi öğretmenleri ve idareciler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:51 Kaynak: AA

Bursa, Tophane, Güncel
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