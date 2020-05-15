Bursa'da dört günlük kısıtlamada o yollar ulaşıma kapanacak - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü tarafından sokağa çıkma yasağı uygulandığından beri devam eden asfalt kaplama çalışmaları kapsamında 16- 19 Mayıs tarihlerini de kapsayan 4 günlük kısmi sokağa çıkma yasağı döneminde Bursa- Ankara yolu başta olmak üzere farklı güzergahlar trafiğe kapatılacak.
Çalışmalar sırasında, Merinos - Gökdere Arası (Ulubatlı Hasan Bulvarı), Yıldırım Namazgah Caddesi, Yakın Çevre Yolu - Vakıf Kavşağı Otosansit Kavşağı Arası, asfalt kaplama çalışmaları kapsamında ulaşıma kapatılacak. Bu süre içerisinde trafiğe çıkmak zorunda kalan sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları gerektiği bildirildi. - BURSA