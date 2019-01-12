Bursa'da Drift ve Makas Atarak Trafiği Birbirine Katan Sürücüye Ceza Yağdı

Bursa'da drift ve makas atarak trafiği birbirine katan sürücüye ceza yağdıBursa'da geçtiğimiz gece trafikte drift yapan ve makas atan sürücüye ceza yağdı.

Bursa'da drift ve makas atarak trafiği birbirine katan sürücüye ceza yağdı



Bursa'da geçtiğimiz gece trafikte drift yapan ve makas atan sürücüye ceza yağdı. 5 bin 10 lira para cezası kesilen Doğan B. isimli sürücünün aracı 60 gün trafikten men edilirken, ehliyetine 60 gün el koyuldu.



Bursa'da geçtiğimiz gece, Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi'nde 16 SNG 57 plakalı otomobilin sürücüsü, seyir halindeyken direksiyonu sağa sola kırarak, yanındaki araçların sürücülerine zor anlar yaşattı. Otomobil sürücüsü ardından da el freni çekerek drift yaptı. Makaslar atarak yaklaşık 2 kilmoterle daha tehlikeli araç kullanan sürücü, Yıldırım ilçesi Teferrüç Mahallesi'nde drift attığı sırada orta refüje vurarak durabilmişti. Trafik magandası, vatandaşların tepkisiyle kaçarak gözden kaybolmuştu. Olayın ardından Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü Ekipleri, aracın sürücüsü Doğan B.'yi gözaltına aldı. Emniyete getirilen Doğan B.'nin ehliyetine 60 gün el konulurken, otomobil 60 gün süre ile trafikten men edildi. Ayrıca 5 bin 10 lira para cezası kesilen sürücü, Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak suçundan adliyeye sevk edildi. Savcıya ifade veren sürücüye adli işlem yapılarak serbest bırakıldı.



Haber Berktuğ ÖNCÜ BURSA,(DHA)



(Tür: Yurt)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

AK Parti Milletvekili, Bugüne Kadar Ülkesine Dönen Suriyeli Sayısını Açıkladı

Bursa'da Korkutan Deprem! 3 İlçede Hissedildi

Vücuduna Tahta Parçaları Saplanan Sürücü Öldü

Özel Halk Otobüsü Şoförü, Tartıştığı Yaşlı Çifti Darbetti