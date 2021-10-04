Son dakika haberi: Drift yapan alkollü sürücü kaçmak isterken polis aracına çarptı - Son Dakika

Bedirhan K. ile araçtaki Alper K, Ramazan D. ve Yasin B, sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.

Bedirhan K. (26) olduğu belirlenen sürücünün 2.05 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Bursa 'nın Nilüfer ilçesinde, drift yapıp polisten kaçmaya çalışan alkollü sürücü ile beraberindeki 3 kişi, otomobil polis aracına ve refüje çarpınca yakalandı.

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