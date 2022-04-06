Bursa'da drift yapan ehliyetsiz sürücüye 8 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
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Bursa'da drift yapan ehliyetsiz sürücüye 8 bin lira ceza kesildi

06.04.2022 02:36
Bursa'da drift yapan ehliyetsiz sürücüye 8 bin lira ceza kesildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde drift yaptığı tespit edilen ehliyetsiz sürücüye 8 bin lira ceza uygulandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde drift yaptığı tespit edilen ehliyetsiz sürücüye 8 bin lira ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre Mahmudiye Mahallesi Tabakhane Caddesi'nde, sürücü M.İ, 16 EK 491 plakalı otomobiliyle gece saatlerinde drift yaparak çevreye rahatsızlık vermeye başladı.

Bu sırada bölgedeki bekçiler otomobili durdururken bölgeye gelen trafik ekipleri de yaptıkları incelemede M.İ'nin ehliyetinin bulunmadığını tespit etti.

Eksik belge ve drift yapması nedeniyle M.İ'ye toplam 8 bin lira cezai işlem uygulandı.

Öte yandan 16 EK 491 plakalı otomobilin bir gün önce kazaya karıştığı ve tamir için bırakıldığı işletmeden çıkmasının ardından sürücüsünün drift yaparken yakalandığı öğrenildi.

Bursa'da drift yapan ehliyetsiz sürücüye 8 bin lira ceza kesildi

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İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Bursa'da drift yapan ehliyetsiz sürücüye 8 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
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