Bursa'da drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren iki sürücüye para cezası

Ehliyetlerine iki ay süreyle el konulan bu kişiler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Gözaltına alınan sürücüler N.M.M. ve Y.E.K'ye, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 10 bin 900 lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki otomobilin sürücülerinin drift yaparak trafiği tehlikeye düşürmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine harekete geçti.

Bursa 'nın merkez Nilüfer ilçesinde trafikte drift yapan iki sürücüye 10 bin 900 lira ceza kesildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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