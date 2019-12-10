Son Dakika Haberleri: Bursa'da drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren iki sürücüye para cezası
Son Dakika Güncel Bursa'da drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren iki sürücüye para cezası - Son Dakika

Bursa'da drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren iki sürücüye para cezası

6 saat önce

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde trafikte drift yapan iki sürücüye 10 bin 900 lira ceza kesildi.

Bursa'da drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren iki sürücüye para cezası, System.String[]

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde trafikte drift yapan iki sürücüye 10 bin 900 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki otomobilin sürücülerinin drift yaparak trafiği tehlikeye düşürmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine harekete geçti.

Gözaltına alınan sürücüler N.M.M. ve Y.E.K'ye, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 10 bin 900 lira para cezası uygulandı.

Ehliyetlerine iki ay süreyle el konulan bu kişiler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 01:40 Kaynak: AA
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