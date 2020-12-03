Bursa'da dron destekli 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' uygulaması - Son Dakika

Bursa'da dron destekli 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' uygulaması

03.12.2020 14:50
Bursa'da dron destekli 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' uygulaması, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması için hayata geçirilen 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' uygulaması kapsamında Bursa'da denetimler gerçekleştirildi.

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması için hayata geçirilen 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' uygulaması kapsamında Bursa'da denetimler gerçekleştirildi. Bursa Trafik Tescil Şube Müdürlüğü, uygulamanın ardından yayaların karıştığı kaza oranında yüzde 36'lık düşüş yaşandığını belirtti.

İçişleri Bakanlığı tarafından trafikte yaya bilincinin oluşması amacıyla Türkiye'nin 81 ilinde 'Öncelik Yayanın, Öncelik Hayatın' sloganıyla eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi. Bu kapsamda Bursa'da da kentin farklı noktalarından dron destekli uygulamalar yapıldı. Trafik polisi tarafından trafik ışığı olmayan yaya geçitlerinde yapılan uygulamalarda, sürücüler tek tek uyarılarak konuyla ilgili hazırlanan broşürler dağıtıldı.

Uygulama sırasında, polisin dur ihtarına rağmen taksi sürücüsü yaya geçidinin ortasında durdu. Ekipler taksi şoförünü yaya geçidine gelmeden durması konusunda uyararak, broşür verdi.

Öte yandan Bursa Trafik Tescil Şube Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan bilgilendirmede, 2020 yılı başından bu yana yayalara yol vermedikleri belirlenen 2 bin 749 araca idari para cezası uygulandığı, 2019 yılında yayaların karıştığı bin 907 trafik kazası yaşandığı fakat 2020 yılında hayata geçirilen uygulamanın ardından bu oranda yüzde 33 azalmayla, 736'ya düştüğü belirtildi. Bilgilendirmede aynı zamanda kazalarda ölü sayısında yüzde 63, yaralı sayısında ise yüzde 31 oranında düşüş olduğu kaydedildi.


Bursa'da dron destekli 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' uygulaması
Bursa'da dron destekli 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' uygulaması
Bursa'da dron destekli 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' uygulaması
Bursa'da dron destekli 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' uygulaması
Bursa'da dron destekli 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' uygulaması
Bursa'da dron destekli 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' uygulaması
Bursa'da dron destekli 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' uygulaması
Bursa'da dron destekli 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' uygulaması
Bursa'da dron destekli 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' uygulaması
Bursa'da dron destekli 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' uygulaması
Bursa'da dron destekli 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' uygulaması
Bursa'da dron destekli 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' uygulaması
Bursa'da dron destekli 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' uygulaması

İçişleri Bakanlığı, Türkiye, Bursa, Kaza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bursa'da dron destekli 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' uygulaması - Son Dakika


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