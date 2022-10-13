BURSA'DA DRON DESTEKLİ TRAFİK DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

BURSA'da trfik polisleri tarafından şehrin giriş çıkışında dron destekli uygulama gerçekleştirdi. Uygulamada trafik kurallarına uymayan ve trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanan sürücülere toplam 15 bin 785 lira cezai işlem uygulandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanlığı'nın 81 ile gönderdiği talimatla harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa'nın giriş ve çıkışlarında bulunan uygulama noktalarında dron destekli denetleme yaptı. Trafik kurallarına uymayan, emniyet kemeri takmayan, araç sürerken telefon kullanan, trafiği tehlikeye atmak gibi bir çok suçu önlemek amaçlı yapıldığı öğrenilen uygulamada ekipler, araçları dronla havadan takip etti. Bir hafriyat kamyonunun kasası yüklü iken brandayı kapatmadığı tespit edilerek durdurulan uygulamada, araç sürücüsüne 408 lira ceza kesilirken, bir çok sürücüye de emniyet kemeri takmamak ve cep telefonu ile konuşurken araç sürmekten cezai işlem uygulandı.

Saat 13.00-17.00 arası yapılan denetimlerde toplam 15 bin 785 lira cezai işlem uygulandı. Yapılan denetimlerin devam edeceği öğrenildi. (DHA)