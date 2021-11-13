Üye Girişi
Bursa'da "drone" destekli asayiş uygulaması - Son Dakika

Bursa'da "drone" destekli asayiş uygulaması

13.11.2021 08:43

Bursa'da "drone" destekli asayiş uygulaması Bursa'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik, trafik ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle 250 polisin katılımıyla Görükle'de drone destekli huzur operasyonu yaptı.

Bursa'da "drone" destekli asayiş uygulaması

BURSA - Bursa'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik, trafik ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle 250 polisin katılımıyla Görükle'de drone destekli huzur operasyonu yaptı. 200 araç, 36 iş yeri denetlenirken, umuma açık alanlarda ve yeşil alanlarda şüpheli kişiler denetimden geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Trafik Şube Müdürlüğü desteği ile Görükle'de 250 personel ve 40 ekiple asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan asayiş uygulamalarında mekanlar ve umuma açık alanlar denetlenirken, eş zamanlı olarak havadan drone ile şüpheli kişi ve mekanlar takip edildi. Yapılan uygulamada 200 araç denetlenirken bazı sürücülere 9 bin lira para cezası uygulandı . Denetlemelerde bin 500 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. Umuma açık alanlarda yapılan denetimlerde ise 36 iş yeri denetlenirken 30'una işlem yasal işlem yapıldı.

Yapılan çalışmalar neticesinde 1 ruhsatsız tabanca ve bir miktar da Uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtildi.

Yapılan denetimlerin vatandaşların huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalar olduğunu belirten Bursa Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uygulamaların artarak devam edeceğini ifade etti.

Bursa'da drone destekli asayiş uygulaması
Bursa'da drone destekli asayiş uygulaması
Bursa'da drone destekli asayiş uygulaması
Bursa'da drone destekli asayiş uygulaması
Bursa'da drone destekli asayiş uygulaması
Bursa'da drone destekli asayiş uygulaması
Bursa'da drone destekli asayiş uygulaması

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Drone, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da 'drone' destekli asayiş uygulaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

TOGG'un C segment sedan müjdesinde yeni detaylar! 2023'ün ilk çeyreğinde piyasaya tanıtılacak 08:18 TOGG'un C segment sedan müjdesinde yeni detaylar! 2023'ün ilk çeyreğinde piyasaya tanıtılacak Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesindeki koltuk detayıyla ilgili konuştu: Anlatıldığı gibi değil 07:38 Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesindeki koltuk detayıyla ilgili konuştu: Anlatıldığı gibi değil Macron'dan küstah Türkiye açıklaması: Paralı askerlerini Libya'dan geri çekmeli 01:03 Macron'dan küstah Türkiye açıklaması: Paralı askerlerini Libya'dan geri çekmeli
Meksika'da dehşete düşüren cinayet! Aracın bagajında bulunan 2 kadın yakılarak öldürüldü 00:29 Meksika'da dehşete düşüren cinayet! Aracın bagajında bulunan 2 kadın yakılarak öldürüldü Erdoğan'dan Türk dünyasına dikkat çeken mesaj: Güneşin yeniden doğudan doğmaya başlayacağı vakitler yakındır 23:52 Erdoğan'dan Türk dünyasına dikkat çeken mesaj: Güneşin yeniden doğudan doğmaya başlayacağı vakitler yakındır Dolar tüm zamanların rekorunu kırarak 10 lirayı geçti, Yiğit Bulut'un sözleri tekrar gündem oldu 22:24 Dolar tüm zamanların rekorunu kırarak 10 lirayı geçti, Yiğit Bulut'un sözleri tekrar gündem oldu
Sedat Peker'den aylar sonra yeni paylaşım! Mesajını jet ski üzerinden yayınladı 20:28 Sedat Peker'den aylar sonra yeni paylaşım! Mesajını jet ski üzerinden yayınladı Koronavirüse yakalanan Hakan Ural'dan günler sonra ilk fotoğraf geldi 17:19 Koronavirüse yakalanan Hakan Ural'dan günler sonra ilk fotoğraf geldi

Son Dakika Haberleri
01:02 Macron'dan küstah Türkiye açıklaması: Paralı askerlerini Libya'dan geri çekmeli
00:48 Sırp lider Milorad Dodik'den yeni açıklama: Erdoğan'a söz verdim savaşmayacağız
00:28 Meksika'da dehşete düşüren cinayet! Aracın bagajında bulunan 2 kadın yakılarak öldürüldü
00:27 A Milli Takım'da deprem! Ozan Tufan yaşadığı sakatlık sonrası aday kadrodan çıkarıldı
00:04 Son kırmızı il de kategori değiştirdi! Artık 3 renkli korona haritasına geçtik
00:02 Çağla Şıkel yeni bir aşka yelken mi açtı? Ünlü model dedikodulara cevap verdi
23:49 Seda Sayan'a müstakbel gelini Miray Daner soruldu, alınan cevap şaşkınlık yarattı: Yasağım var
23:36 Barcelona, Dani Alves'i resmen renklerine bağladı! Efsane futbolcu, 5 yıl sonra Katalan devine geri döndü
23:34 Haberler.com'a özel açıklama yapan AK Partili Külünk'ten Muharrem İnce'yle ilgili çok konuşulacak sözler: Şüphe etmiyorum
23:29 Ali Babacan, doların 10 lirayı geçmesinden sonra Erdoğan'ın eski sözlerini gündeme getirdi: Kahroluyorum
Hepsinin altından fay hattı geçiyor! İşte deprem riski altındaki 24 ilimiz Hepsinin altından fay hattı geçiyor! İşte deprem riski altındaki 24 ilimiz         
08:30
Paris Hilton ile Carter Reum evlendi! Peş peşe giydiği gelinliklerle göz kamaştırdı Paris Hilton ile Carter Reum evlendi! Peş peşe giydiği gelinliklerle göz kamaştırdı         
07:58
Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! Araçta sıkışan ünlü eğitmenin bacağı koptu Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! Araçta sıkışan ünlü eğitmenin bacağı koptu         
04:05
Sırp lider Milorad Dodik'den yeni açıklama: Erdoğan'a söz verdim savaşmayacağız Sırp lider Milorad Dodik'den yeni açıklama: Erdoğan'a söz verdim savaşmayacağız         
00:49
A Milli Takım'da deprem! Ozan Tufan yaşadığı sakatlık sonrası aday kadrodan çıkarıldı A Milli Takım'da deprem! Ozan Tufan yaşadığı sakatlık sonrası aday kadrodan çıkarıldı         
00:27
Ali Babacan, doların 10 lirayı geçmesinden sonra Erdoğan'ın eski sözlerini gündeme getirdi: Kahroluyorum Ali Babacan, doların 10 lirayı geçmesinden sonra Erdoğan'ın eski sözlerini gündeme getirdi: Kahroluyorum         
23:29
Metropoll'ün yayınlanan son seçim anketinde ilginç sonuçlar! Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı'nın arasındaki fark düştü Metropoll'ün yayınlanan son seçim anketinde ilginç sonuçlar! Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı'nın arasındaki fark düştü         
21:46
8 aylık hamile kadın doğal gaz borusuna asılı bulundu! Çocuğunun sözleri dehşete düşürdü: Babam salıncağımı kesti, annem böyle oldu 8 aylık hamile kadın doğal gaz borusuna asılı bulundu! Çocuğunun sözleri dehşete düşürdü: Babam salıncağımı kesti, annem böyle oldu         
18:27
Tarihi zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Binali Yıldırım, Türkiye'nin Aksakalı oldu Tarihi zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Binali Yıldırım, Türkiye'nin Aksakalı oldu         
16:08
Yalancı dizisi 10. bölümle final yapıyor Yalancı dizisi 10. bölümle final yapıyor         
15:30
Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor         
14:31
Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den de siyasete girebileceğini açıkladı Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den de siyasete girebileceğini açıkladı         
13:51
Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti         
12:13
4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş 4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş         
11:50
Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti         
10:42
Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu         
09:40
Bilim insanlarından çarpıcı açıklama geldi: Isınma korkunç boyutlara ulaştı Bilim insanlarından çarpıcı açıklama geldi: Isınma korkunç boyutlara ulaştı         
09:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2021 08:49:16. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa'da "drone" destekli asayiş uygulaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement