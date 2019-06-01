Son Dakika Haberleri: Bursa'da drone destekli huzur operasyonu
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Bursa'da drone destekli huzur operasyonu

1 saat önce

Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan drone destekli huzur operasyonunda şehir abluka altına alınırken, çok sayıda vatandaşın ve aracın sorgusu yapıldı.

Bursa'da drone destekli huzur operasyonu, System.String[]
Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan drone destekli huzur operasyonunda şehir abluka altına alınırken, çok sayıda vatandaşın ve aracın sorgusu yapıldı. Operasyonda kurallara uymayan bir çok araç drone ile havadan tespit edildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından Ramazan Bayramı öncesi yapılan huzur operasyonunda; vatandaşların bayramı huzur ve güven içinde geçirmeleri sağlanıyor. Yapılan denetimlere 773 personel katıldı. Ekipler, 85 noktada yol kontrolü yaparken, 115 okul çevresi, 247 park ve bahçe çevresi, 427 umumi açık yer denetledi.

Uygulama sonucunda, 11 bin 281 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 40 şahıs yakalandı. Drone desteğiyle karadan ve havadan yapılan trafik denetimlerinde ise 4 bin 652 araç kontrol edildi, 1 araç yakalandı, 82 araca 34 bin 785 lira para cezası kesildi. 57 araç ise trafikten men edildi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 10:54 Kaynak: İHA
Huzur, Bursa, 3. Sayfa
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