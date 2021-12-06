Bursa'da düğün konvoyu yolu kapattı gelin ve damat yol ortasında oynadı - Son Dakika

Bursa'da düğün konvoyu yolu kapattı gelin ve damat yol ortasında oynadı

BURSA Bursa'da düğün konvoyu yolu kapattı. Araçtan inen gelin ve damat yol ortasında oynadı.

Olay, dün akşam merkez Nilüfer ilçesinin Özlüce bulvarında meydana geldi. Düğün konvoyu yolu araç trafiğine kapatırken, araçlardan inen gelin, damat ve yakınları, yolun ortasında müzik açarak oynadı. O anlar ise bir cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.