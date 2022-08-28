Bursa'nın Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'nde düğün konvoyunda ilerleyen araçlar çift şeritli yolda adeta zikzak çizdi. Arkasından gelen otomobil sürücüsüne de yol vermeyen sürücünün tehlikeli anları kameraya yansıdı. Seyir halinde olan aracın sollamasına izin vermeyen düğün konvoyu trafiği tehlikeye düşürdü. Düğün konvoyunu uzun süre sollamaya çalıştı ancak sürekli şerit değiştiren araçlar buna izin vermediler. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bursa'da düğün konvoyu trafiği tehlikeye düşürdü - Son Dakika

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