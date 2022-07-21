Antrenman yapmak için her gün 4 kilometre yürüyorlar

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Osmangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa'da düğün konvoyunda kara yolunu kapatan sürücülere ceza - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.