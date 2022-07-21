Bursa'da düğün konvoyunda kara yolunu kapatan sürücülere ceza - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da düğün konvoyunda kara yolunu kapatan sürücülere ceza

21.07.2022 17:25
Bursa'da düğün konvoyunda kara yolunu kapatan sürücülere ceza

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, düğün konvoyunda kara yolunu trafiğe kapattığı iddia edilen 2 kişiye cezai işlem uygulandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, düğün konvoyunda kara yolunu trafiğe kapattığı iddia edilen 2 kişiye cezai işlem uygulandı.

Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda ilerleyen düğün konvoyunda bulunan otomobil ve kamyonettekiler, bir süreliğine yolu trafiğe kapatarak meşale yaktı.

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, araçların plakalarını ve sürücülerini tespit etti.

Ekipler olayı gerçekleştiren D.A. ve D.E'ye idari para cezası uyguladı.

Sürücülerden D.A'nın ehliyetine psikotekniğe sevk edilmek üzere el konulduğu da öğrenildi.

YORUMLAR
500
Bayram sonrası sebze ve meyve fiyatlarında büyük düşüş yaşandı Bayram sonrası sebze ve meyve fiyatlarında büyük düşüş yaşandı Antrenman yapmak için her gün 4 kilometre yürüyorlar Antrenman yapmak için her gün 4 kilometre yürüyorlar
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Osmangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da düğün konvoyunda kara yolunu kapatan sürücülere ceza - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:09 Çocukların anlaşmazlığı kadınların kavgasıyla sonlandı! Olaya karışan polis memurunun kendisini darp ettiğini öne sürdü
17:07 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşanan kazada ortalık toz duman oldu! Yerde sürüklenen motosiklet alev aldı
16:50 Fanatik Fenerbahçeli Rambo Okan, Trabzon yolcusu! "Fenerbahçe bayrağını Trabzon'a dikeceğim" demişti
16:48 ABD'de 'iş' krizi! Başvurular 8 ayın zirvesine yükseldi
16:42 Evine aldığı Ukraynalı mülteciyle aşk yaşayıp eşini terk etmişti! İngiliz adam şimdi de Ukraynalı bir çifte evinin kapılarını açtı
16:45 Polis olmak isteyenlere müjde! Emniyet Genel Müdürlüğü şartları açıkladı
16:37 Fransa elim olay! Babasının kreşe götürürken arabada unuttuğu 14 aylık bebek öldü
16:33 Tacizcisini yakalayan genç kadın verdiği sakin tepkiyle gündem oldu: Evet bunlar benim bacaklarım
16:27 Tırtıl bir anda yılana dönüşürse! Görenler hayretler içinde kaldı
16:16 Kutsi'nin eşi Sibel Ülker'den "psikolojik şiddet" uygulanıyor sözleri sonrası geri adım: Eşimden bahsetmedim, böyle bir durum söz konusu değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2022 17:25:38. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da düğün konvoyunda kara yolunu kapatan sürücülere ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement