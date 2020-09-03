Bursa'da düğün salonuna korona baskını - Son Dakika

Bursa'da düğün salonuna korona baskını
Bursa'da korona virüs tedbirlerine uyulmayan düğün salonuna yapılan baskında iş yerine 75 bin 600 lira ceza kesildi.
Bursa'da korona virüs tedbirlerine uyulmayan düğün salonuna yapılan baskında iş yerine 75 bin 600 lira ceza kesildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bursa'yı riskli şehirler arasında göstermesinin ardından Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler denetimlerini arttırdı. Günün her saati sokaklarda ve vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde denetimlerini arttıran ekipler, akşam saatlerinde de düğün salonlarında denetimlerine devam ediyor. Nilüfer ilçesinde bulunan bir otele ait düğün salonunda kına gecesi yapıldığını ve korona virüs tedbirlerine uyulmadığı ihbarı alan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti. Söz konusu düğün salonuna giderek incelemelerde bulunan ekipler, İçişleri Bakanlığının Covid-19 tedbirlerine riayet edilmediği tespit etti. Düğün salonunda bulunan 24 kişiye 1593 sayılı Hıfzısıhha Kanununun 282'inci maddesince toplam 75 bin 600 lira idari işlem cezası uygulandı. Ayrıca iş yeri sahibi A.B. gözaltına alınarak TCK. 195. maddesi uyarınca adli işlem yapılmak üzere karakola götürüldü.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin denetimlerine hız kesmeden devam edileceği öğrenildi. - BURSA
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