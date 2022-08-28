Bursa'da acemi magandalar pompalıyla sokakta böyle dehşet saçtı

Bursa'da düğün sonrası pompalı tüfekle havaya ateş açan magandalar, mahallede panik dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi İncirli Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elinde pompalı tüfekle ara sokağa giren kimliği belirsiz bir şahıs, uzun bir süre elindeki pompalıyla ateş etmek için uğraştı. Başarılı olamayınca pompalı tüfeği yanındaki arkadaşına verdi. O arkadaşı ise pompalı tüfeği eline alır almaz havaya ateş açtı. O anlar hemen yakınında bulunan bir evin penceresindeki vatandaş tarafından kaydedildi. - BURSA