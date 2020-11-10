Bursa'da düğünde halay çeken 30 kişiye ceza uygulanacak - Son Dakika

Ekiplerin, bu kişilere de ceza uygulayacağı öğrenildi.

Düğün sahibine ilgili kanuna muhalefet suçundan ceza veren polis ekipleri, halay çeken 30 kişinin de kimliklerini belirledi.

Polis ekipleri, Alanyurt Yunus Emre Mahallesi'ndeki düğün salonunda pandemi kurallarına uymayan vatandaşların halay çektiği video ile ilgili çalışma başlattı.

Bursa 'nın İnegöl ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan ve bir düğünde halay çektiği belirlenen 30 kişiye ceza uygulanacağı bildirildi.

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