Bursa'da Dünya Gümrük Günü kutlandı - Son Dakika
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Bursa'da Dünya Gümrük Günü kutlandı

6 saat önce

Bursa'da Dünya Gümrük Günü, Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünce düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Bursa'da Dünya Gümrük Günü kutlandı, System.String[]

Bursa'da Dünya Gümrük Günü, Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünce düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, "İnsanoğlu, Refah ve Gezegenimizin Sürdürülebilirliğinde Gümrükler" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Daha sonra Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Vekili Hüseyin Şanverdi ve beraberindekiler, Bursa Valisi Yakup Canbolat'ı ziyaret etti.

Etkinlikler kapsamında Bursa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Sırameşeler Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü ile Hasan Öztimur Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü ziyaret edildi.

Öte yandan Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünde çalışmalarıyla öne çıkan personele teşekkür belgesi takdim edildi.

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Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 03:42 Kaynak: AA
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