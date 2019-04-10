Bursa'da "Dünya Müziği Derneği" Konseri
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Bursa'da Dünya Müziği Derneği ve Sevda Cenap And Müzik Vakfı konser düzenledi.
Bursa'da Dünya Müziği Derneği ve Sevda Cenap And Müzik Vakfı konser düzenledi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:55 Kaynak: AA
Konak Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde, farklı yaş grubundaki solistler ve koro sahne aldı.
Konserde, küçük yaş grubunun kutuları kullanarak çaldıkları müzik izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.
Gecede, Türk ve yabancı müziklerden oluşturulan geniş bir repertuvar, piyano eşliğinde seslendirildi.
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