Bursa'da "Dünya Müziği Derneği" Konseri

Bursa'da Dünya Müziği Derneği ve Sevda Cenap And Müzik Vakfı konser düzenledi.

Bursa'da Dünya Müziği Derneği ve Sevda Cenap And Müzik Vakfı konser düzenledi.



Konak Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde, farklı yaş grubundaki solistler ve koro sahne aldı.



Konserde, küçük yaş grubunun kutuları kullanarak çaldıkları müzik izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.



Gecede, Türk ve yabancı müziklerden oluşturulan geniş bir repertuvar, piyano eşliğinde seslendirildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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