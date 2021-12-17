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Bursa'da "Dünya nereye doğru değişiyor?" paneli düzenlendi - Son Dakika

Bursa'da "Dünya nereye doğru değişiyor?" paneli düzenlendi

17.12.2021 19:41
Bursa'da "Dünya nereye doğru değişiyor?" paneli düzenlendi

Uludağ İhracatçılar Birliği (UİB) Başkanı Baran Çelik, 10 yıllık süreçte otomotiv sektöründeki dönüşümün yeni istihdamlar oluşturmasının yanında istihdam azalmalarına da neden olacağını belirtti.

Uludağ İhracatçılar Birliği (UİB) Başkanı Baran Çelik, 10 yıllık süreçte otomotiv sektöründeki dönüşümün yeni istihdamlar oluşturmasının yanında istihdam azalmalarına da neden olacağını belirtti.

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), UİB ve Türkiye Kalite Derneği (KALDER) iş birliğiyle bir otelin konferans salonunda "Dünya nereye doğru değişiyor?" adlı panel düzenlendi.

UİB Başkanı Baran Çelik, otomotiv sektöründe dönüşüm yaşandığını belirtti.

Otomotiv endüstrisinin dünyada birçok dönüşümün öncülüğünü yaptığını ifade eden Çelik, bunun süreceğini söyledi.

"Bizim için otomotivin başkenti Bursa'dır"

Çelik, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin (OİB), Türkiye'nin son 15 yılının ihracat şampiyonu olduğunun altını çizerek şunları kaydetti:

"Bu yıl önemli bir çip sorunu yaşadık, ona rağmen yılı yine ihracat şampiyonu olarak tamamlıyoruz. Bursa otomotivin baş şehridir. Bunun göstergesi de OİB. Çünkü Bursa'da bulunup da Türkiye'de ulusal anlamda merkezi Bursa olan herhangi bir kurum veya sivil toplum kuruluşu yok.

Genelde Türkiye'deki kurumların merkezi dünya başkenti olan İstanbul ve Türkiye'nin başkenti olan Ankara'da olur. Ama bizim için otomotivin başkenti Bursa'dır. Biz Türkiye'deki bütün otomotiv endüstrisini temsilen eden Birliğiz. İçerisinde toplam 7 bin 800 ihracatçı barındırıyor. Yıllık 30 milyar dolarlık ihracat yapılıyor. 30 milyarlık ihracat Türkiye ihracatının 6'da 1'i demek."

"Hedeflere ulaşılacak"

Otomotiv sektöründe 2030'lu hedeflere 2023, 2025 yıllarında ulaşılacağını dile getiren Çelik şöyle devam etti:

"Otomobil üretiminde birçok ürün azalıp değişecek veya yeni parçalar oluşturacak. İçten yanmalı motor, egzoz sistemi, şanzıman, yakıt tankı, radyatör, su hortumu, motor takozları, vites kolu, yakıt boruları azalacaktır. Jantlar, lastikler, camlar, gövde parçaları, hava yastığı parçaları, aydınlatma sistemleri, emniyet kemeri, klima gibi ürünler aynı kalacak veya değişecek. Elektrikli araç için batarya, batarya kontrol ünitesi, otomatik pilot, elektrik motoru ve kontrol ünitesi, şerit kontrol sistemi, gömülü yazılımlar, dijital gösterge panelleri gibi ürünler ise yeni oluşturulacak veya artacak.

Bunun iş gücüne de büyük bir etkisi olacak. Önümüzdeki 10 yıllık süreçte Avrupa'da bu dönüşümden ortaya çıkacak yeni iş kollarına yönelik 300 bine yakın yeni istihdam oluşacak. Maalesef 500 bine yakın da azalma olacak. 500 bin kişilik azalmanın yetkinlik seviyesiyle 300 bin kişilik yeni oluşturulacak istihdam seviyesi aynı olmayacak. 300 bin kişilik yeni oluşturulacak istihdam seviyesi çok ileri düzeyde olacak."

KALDER Yönetim Kurulu Üyesi Emin Direkçi de paneli sanayi ile üniversiteyi bir araya getirmek için düzenlediklerini söyledi.

Türkiye'nin çok renkli bir ülke olduğunu ifade eden Direkçi, "Bu aralar grisi ve siyahı biraz fazla ama biz her düştüğünde kalkmış bir ülke ve milletiz. Bu süreci de hep birlikte atlatıyor olacağız." dedi.

BAU Teknoloji Transfer Ofisi Direktörü Nil Girgin ise sanayi ile çift yönlü bir ilişkileri olduğunu aktardı.

Programda gazeteci ve ekonomist Cem Seymen de konuştu.

Bursa'da Dünya nereye doğru değişiyor? paneli düzenlendi
Bursa'da Dünya nereye doğru değişiyor? paneli düzenlendi
Bursa'da Dünya nereye doğru değişiyor? paneli düzenlendi
Bursa'da Dünya nereye doğru değişiyor? paneli düzenlendi
Bursa'da Dünya nereye doğru değişiyor? paneli düzenlendi

geri dönüşüm, Baran Çelik, İstihdam, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da 'Dünya nereye doğru değişiyor?' paneli düzenlendi - Son Dakika


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