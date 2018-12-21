Bursa'da, Durdurulan Araçtan Uyuşturucu Çıktı
4 saat önce
BURSA'nın Orhangazi ilçesinde gece asayiş uygulaması yapan polislerin durdurduğu araçta yaptığı aramada 12 adet paketlenmiş uyuşturucu madde, bir miktar metanfemin ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
BURSA'nın Orhangazi
ilçesinde gece asayiş uygulaması yapan polislerin durdurduğu araçta yaptığı aramada 12 adet paketlenmiş uyuşturucu madde, bir miktar metanfemin ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Orhangazi Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekipleri, saat 02.00 sıralarında ilçe genelinde asayiş uygulaması yaptı. Şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada bir miktar metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca ve 12 adet gümüş folyo ile paketlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçta bulunan N.S. (41), E.Ç. (35), Y.S. (30) gözaltına alarak, emniyet müdürlüğüne götürdü. Buradaki işlemleri tamamlanan zanlılar daha sonra adliyeye sevk edildi.
- Bursa
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 03:57 Kaynak: DHA
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Güzergahında Arazisi Olanın Başına Talih Kuşu Kondu
Son Dakika! Trafik Cezalarına 2019 Yılında Zam Yapılmayacak
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Askerlerini Vurmamak İçin Operasyonu Ertelediğimizi Açıkladı
Son Dakika! Köprü Geçiş Cezalarına Af Teklifi Meclis Başkanlığı'na Sunuldu