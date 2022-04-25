Bursa'da düşen uçakla ilgili 3 kişi gözaltında - Son Dakika
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Bursa'da düşen uçakla ilgili 3 kişi gözaltında

25.04.2022 21:54

Bursa'da düşen uçakla ilgili 3 kişi gözaltında Bursa'da tek motorlu eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ve öğrenci pilotun hayatını kaybettiği olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da düşen uçakla ilgili 3 kişi gözaltında

BURSA - Bursa'da tek motorlu eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ve öğrenci pilotun hayatını kaybettiği olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Bursa Yenişehir hava alanına inmek üzere saat 15.10 sıralarında Yunuseli Havaalanından kalkan tek motorlu eğitim uçağı, saat 15.20 sıralarında Osmangazi ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak'ta evlerin arasına düşerek yanmaya başladı. Öğretmen pilot Furkan Otkum ve öğrenci pilot Murat Avşar, düşme neticesinde olay yerinde hayatını kaybetti. Düşen Teknam-2002 marka uçağın YBS Sondaj ve Havacılık isimli şirket sahibi Yenal Ahmet T.'ye ait olduğu ortaya çıktı.

Yapılan ilk incelemelere göre, 90 saatlik uçuşu tamamlamak için kiralayan, kıdemsiz pilot Murat Avşar'ın uçağı kullandığı tespit edildi. 2 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili YBS Havacılık Şirketi Sahibi Yenal Ahmet T., uçağın sivil havacılık uçuş kurallarına uygunluğunu denetleyen firma sahibi Fevzi A. ve Uçak Teknisyeni Mustafa K. gözaltına alındı.

Bursa'da düşen uçakla ilgili 3 kişi gözaltında
Bursa'da düşen uçakla ilgili 3 kişi gözaltında
Bursa'da düşen uçakla ilgili 3 kişi gözaltında
Bursa'da düşen uçakla ilgili 3 kişi gözaltında

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Bursa Yenişehir, Havacılık, Pilot, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da düşen uçakla ilgili 3 kişi gözaltında - Son Dakika


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