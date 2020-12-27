Bursa'da duvarını delerek girdikleri internet kafede oyun oynayan gençlere ceza - Son Dakika

Bursa'da duvarını delerek girdikleri internet kafede oyun oynayan gençlere ceza

27.12.2020 22:27
Bursa'da duvarını delerek girdikleri internet kafede oyun oynayan gençlere ceza, System.String[]

Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken internet kafeye yan dükkandaki duvarı delerek girip oyun oynayan kişilere ceza yazıldı.

Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken internet kafeye yan dükkandaki duvarı delerek girip oyun oynayan kişilere ceza yazıldı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Duaçınarı Mahallesi Bedir Sokak'taki bir internet kafede çok sayıda kişinin oyun oynadığı yönünde ihbar aldı.

Harekete geçen ekipler, kepenkleri kapalı olan internet kafeden sesler gelmesi üzerine iş yerindekilerden kapıyı açmasını istedi.

Polis ekiplerinin yaklaşık 15 dakikalık ısrarı üzerine kapıyı içeriden açan bir kişi, iş yerinde kimsenin olmadığını, kardeşleriyle sohbet ettiklerini söyledi. İnternet kafeye giren polis ekipleri, içeride yaptığı incelemelerde su dolabının arkasındaki duvarın delinerek yan dükkandan geçiş yapıldığını tespit etti.

Kahvehane olarak işletilen yan dükkana geçen polis ekipleri, burada perde arkasında saklanan gençleri yakaladı.

Polisin kimlik kontrolü yaptığı sırada masa altında saklanan bir kişi ise ekiplerin dikkati sonucu saklandığı yerden çıkarıldı. Gazetecilerin, "Masanın altında neden saklanıyordun?" diye sorduğu genç, "Ayakkabımı bağlıyordum" yanıtını verdi.

Ekipler, iş yeri sahibinin de aralarında bulunduğu 31 kişiye ilgili kanuna muhalefet suçundan 3 bin 150'şer lira ceza yazdı.

Bu arada, polis ekiplerinin iş yerine girmesi ve söz konusu kişileri yakalaması saniye saniye kaydedildi.

İnternet, oyunlar, Polis, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da duvarını delerek girdikleri internet kafede oyun oynayan gençlere ceza - Son Dakika


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