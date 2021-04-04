Bursa'da duyarlı çiftçi kanadı kırık leyleği yetkililere teslim etti - Son Dakika

Bursa'da duyarlı çiftçi kanadı kırık leyleği yetkililere teslim etti
04.04.2021 17:20
Bursa'da duyarlı çiftçi kanadı kırık leyleği yetkililere teslim etti Bursa'da bir çiftçi tarlasında bulduğu kanadı kırık leyleği yetkililere teslim etti.
Bursa'da duyarlı çiftçi kanadı kırık leyleği yetkililere teslim etti
BURSA - Bursa'da bir çiftçi tarlasında bulduğu kanadı kırık leyleği yetkililere teslim etti.
Bursa'nın İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi'nde Ali Köşkaya isimli çiftçi tarlasında zeytin dallarını toplarken ağaçların arasında uçamayan bir leylek gördü. Leyleğe köpeklerin saldırdığını gören Köşkaya, kanadı kırılmış leyleği yakaladı ve traktörü ile köye getirdi. Duyarlı çiftçi yaralı leyleği tedavi edilmek üzere İznik Belediyesi zabıta ekiplerine teslim etti.
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