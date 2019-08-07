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Bursa'da duygu dolu anlar

34 dakika önce

Bursa'nın Yıldırım İlçesi Millet Mahallesi'nde hac ibadeti için kutsal topraklara gidecek kafile dualarla uğurlandı.

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Bursa'nın Yıldırım İlçesi Millet Mahallesi'nde hac ibadeti için kutsal topraklara gidecek kafile dualarla uğurlandı. Hacı adaylarının son kafilesini uğurlamada duygu dolu anlar yaşandı.

Bursa'da 108 kişiden oluşan son hac kafilesi dualarla mukaddes topraklara uğurlandı.

Bursa Yıldırım İlçesi Millet Mahallesi meydanında uğurlama törenine çok sayıda vatandaş katıldı. Hacı adaylarını uğurlamaya Kur'an'i Kerim tilavetiyle başlandı. Millet Mahallesi Nurlu Camii İmam Hatibi Ebubekir Demirci, konuşmasının ardından dua ederek hacı adaylarının salimen gidip gelmelerini temenni etti. Hacı adaylarının beyaz yolculuğu başlarken vedalaşmaları sırasında duygu dolu anlar yaşandı. - BURSA
Yıldırım, Bursa, Hac, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:58 Kaynak: İHA
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