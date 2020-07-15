Bursa'da duygusal 15 Temmuz anması - Son Dakika

Bursa'da duygusal 15 Temmuz anması

- Bursa'da duygusal 15 Temmuz anması Bursa Valiliği'nin koordinasyonunda Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Hamitler ve Pınarbaşı Şehitliklerinde anma töreni düzenlendi.

- Bursa'da duygusal 15 Temmuz anması

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BURSA - Bursa Valiliği'nin koordinasyonunda Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Hamitler ve Pınarbaşı Şehitliklerinde anma töreni düzenlendi. Törenlerin ardından 15 Temmuz'u anlatan fotoğraflardan oluşan sergi de gezildi.

15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminin dördüncü yıldönümünde, 15 Temmuz şehitleri Bursa'da da farklı etkinliklerle anılıyor. Bursa Valiliği koordinasyonunda Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Bursa Milletvekili Efkan Ala başta olmak üzere Bursa protokolü ilk olarak Hamitler Şehitliği'ni ziyaret etti. Burada şehit mezarlarına kırmızı karanfiller bırakan protokol üyeleri, ülkenin bağımsızlığı, birlik ve beraberliği için canlarını seve seve veren şehitleri dualarla anladı. Bursa protokolünün ikinci durağı ise Pınarbaşı Şehitliği oldu. Burada da tüm şehit mezarlarına kırmızı karanfiller bırakıldı, şehit yakınları ile sohbet edildi. Yapılan duanın ardından şehitlikteki anma töreni sona erdi.

15 Temmuz gecesi yaşanan ihaneti konu alan fotoğraf sergisi de Tayyare Kültür Merkezi'nde ziyarete açıldı. Protokol üyeleri daha sonra Millet Bahçesi'ne Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından kurulan çadırı gezerek, görsel sunumlar eşliğinde 15 Temmuz gecesini adeta yeniden yaşadı.

Birlik ruhunu diri tutacağız

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hain darbe kalkışmasının 4'üncü yılında şehitleri anmak, vatana olan bağlılığı artırmak adına bir dizi etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi. 15 Temmuz'un Türkiye Cumhuriyeti tarihinde önemli bir gün olduğunu vurgulayan Başkan Aktaş, "15 Temmuz bu milletin evlatlarına, bu milletin insanına, bu milletin duyarlı askeri ve polisine karşı yıllardır yurt dışı kaynaklı beslenmiş kişiler tarafından yapılan bir kalkışmanın tarihidir. Önemlidir ve birkaç nesli etkileyecek bir tarihtir. 15 Temmuz bu milletin Çanakkale'de düşmana dur dediği gibi bu olumsuz iradeye karşı duruşunun bir resmidir. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde farklı darbeler, kalkışmalar farklı postmodern girişimler hep olmuştu. Ama 15 Temmuz 2016 tarihi artık darbelerin tarihe gömüldüğü, bu milletin askeriyle, polisiyle, vatandaşıyla hep beraber el ele kol kola hangi siyasi görüşten olursa olursa beraberce yürüyeceğinin resmidir. İlelebet bu bayraklar gönderde dalgalanacaktır. İnşallah birlik ve beraberliğimiz de artarak devam edecektir. 15 Temmuz'da da 29 Ekim'de de 23 Nisan'da da 30 Ağustos'ta da biz bu ruhu ve bu anlayışı her zaman diri tutacağız. Bu vesileyle 251 şehidimizi rahmetle anıyorum, gazilerimize tekrar şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 18:10 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bursa'da duygusal 15 Temmuz anması - Son Dakika
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