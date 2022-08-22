Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

22.08.2022 11:14

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Gemlik ilçesinde çiftlik, bağ evi ve ormanlık alanlarda yasa dışı kenevir bitkisi ekimi yapıldığı yönünde bilgiler elde eden jandarma ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekiplerce, 4 ayrı noktada yapılan aramalarda 1 kilo 872 gram kubar esrar, 1 kilo 591 gram esrarla karışık kıyılmış tütün, 382 kök kenevir, uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat, 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, bu silahlara ait namlu ve fişekler bulundu.

Ele geçirilen kenevir bitkilerini ektiği tespit edilen şüpheliler M.E. (41) ile A.S. (64) de ekiplerce gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.E. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, A.S. ise serbest bırakıldı.

YORUMLAR
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1 kilo 122 gram esrar ile 507 kök kenevir ele geçirildi 1 kilo 122 gram esrar ile 507 kök kenevir ele geçirildi Ormana uyuşturucu diktiler, dron ile yapılan operasyonda yakalandılar Ormana uyuşturucu diktiler, dron ile yapılan operasyonda yakalandılar
Kaynak: AA

Jandarma, Kenevir, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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