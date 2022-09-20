Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 1950 gram esrar, 65 gram bonzai, 25 adet ecstasy, 5 tabanca, 4 av tüfeği, 50 fişek ve 221 bin 300 lira ele geçirildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başsavcılığın talimatıyla Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti şüphelisi 130 kişiyi tespit etti.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 132 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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