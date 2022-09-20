Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 132 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 132 şüpheli yakalandı

20.09.2022 11:32

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 132 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 132 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başsavcılığın talimatıyla Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti şüphelisi 130 kişiyi tespit etti.

Polis ekipleri il genelinde 66 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, adreslerde bulunan 132 şüpheli yakalandı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 1950 gram esrar, 65 gram bonzai, 25 adet ecstasy, 5 tabanca, 4 av tüfeği, 50 fişek ve 221 bin 300 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 132 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 132 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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