Bursa'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 21 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 21 yaralı - Son Dakika

Bursa'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 21 yaralı

26 dakika önce

Bursa'da Suriye uyruklu düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 11'i çocuk 21 kişi yaralandı.

Bursa'da Suriye uyruklu düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 11'i çocuk 21 kişi yaralandı.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Örnekköy mevkisinde Mahmud Al Ahmed yönetimindeki 50 MA 0332 plakalı minibüs ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 RD 572 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, aralarında 11 çocuğun da bulunduğu 21 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından minibüs şoförü gözaltına alındı. Polis ekipleri, kazadan sonra kaçan otomobil sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.

Bursa'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 21 yaralı

Suriye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:12 Kaynak: AA
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