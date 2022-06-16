Bursa'da e-ticaret ve e-ihracat konulu konferans gerçekleştirildi - Son Dakika
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Bursa'da e-ticaret ve e-ihracat konulu konferans gerçekleştirildi

16.06.2022 12:28
Bursa'da e-ticaret ve e-ihracat konulu konferans gerçekleştirildi

Bursa'da uluslararası e-ihracat platformu WORLDEF tarafından "E-Ticaret ve E-İhracat Konferansı" düzenlendi.

Bursa'da uluslararası e-ihracat platformu WORLDEF tarafından "E-Ticaret ve E- İhracat Konferansı" düzenlendi.

Ana sponsor Türkiye İş Bankası'nın destekleriyle Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, Bursa başta olmak üzere çok sayıda girişimci katıldı.

Programda, alanında başarı sağlayan şirketlerin yöneticilerinin katıldığı panellerde e-ticaret konusunda deneyim kazanmak isteyen katılımcılar bilgilendirildi.

WORLDEF Etkinlikler Direktörü Serkan Çakır, açılışta Anadolu konferanslarında gördükleri ilginin kendilerini mutlu ettiğini ve 2016 yılından bu yana etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bursa'nın illere göre e-ticaret yapan işletme sayısında altıncı sırada bulunduğunu dile getiren Çakır, "Bursa'nın sahip olduğu e-ticaret ve e-ihracat potansiyelini çok önemsiyoruz. E-ticaret ve e-ihracata odaklanan herkesi buraya çekmek istiyoruz. Yurt dışından 50'den fazla pazaryeri gelecek bu etkinliğe. Antalya'da, e-ticaret tarafında ilk defa B2B görüşme gerçekleştirdik. İstanbul'da B2B masa sayısını 300'e çıkarmayı planlıyoruz. Bu seneki B2B görüşme hedefimizi 150 bin olarak belirledik." dedi.

COMIO Dijital Pazarlama Kurucu Ortağı Mustafa Sönmezay ise Bursa'nın e-ticaret konusunda öncü illerden biri olabilecek kapasitesi olduğunu belirtti.

Bursa'nın önemli bir ticaret şehri olduğunu ifade eden Sönmezay, "Geleneksel ticaretin devamında e-ticaret ile yazılan başarı hikayelerini, artık e-ihracatla yurtdışına taşınmanın zamanı geldi. Ekonomik olarak döviz dezavantajı yaşadığımız bugünlerde, bu olumsuz durumu e-ihracat ile fırsata çevirebiliriz." diye konuştu.

ELİDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve kurucu üyesi Sinan Eryiğit ise WORLDEF tarafından düzenlenen bölgesel konferansların, e-ticaret ve e-ihracat ekosistemine çok büyük katkılar sağladığını söyledi.

Bursa'nın e-ticaret tarafında ağırlığı olan bir şehir olduğunu belirten Eryiğit, "Bursa'nın ev tekstil, otomotiv, mobilya ve tarım gibi sektörlerde önemli bir potansiyeli ve ağırlığı var. Bu potansiyeli ve ağırlığı artık e-ihracat ile buluşturmanın zamanı. Türkiye'nin genel anlamda çok büyük bir e-ihracat potansiyeli var. Biz de bunu gerçekleştirmek için çalışıyoruz. E-ticaret satıcılarımız başarılar elde etsin diye çalışıyoruz. Önümüzdeki süreçte Türkiye'deki e-ticaret satıcılarının hepsinin bünyemizde yer almasını amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

İhracat, Türkiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da e-ticaret ve e-ihracat konulu konferans gerçekleştirildi - Son Dakika

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