Son Dakika Haberleri: Bursa'da ebe ve hemşirelere anne sütü eğitimi verildi
Son Dakika Sağlık Haber

Bursa'da ebe ve hemşirelere anne sütü eğitimi verildi

39 dakika önce

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, anne sütünün teşviki çalışmaları kapsamında ebe ve hemşirelere yönelik eğitim programı düzenlendi.

Bursa'da ebe ve hemşirelere anne sütü eğitimi verildi, System.String[]

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, anne sütünün teşviki çalışmaları kapsamında ebe ve hemşirelere yönelik eğitim programı düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bursa Şehir Hastanesinde gerçekleştirilen eğitime, Bursa'daki kamu ve özel hastanelerden 24 ebe ve hemşire katıldı.

Törende konuştuğu belirtilen Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, sağlık sunumunda temel hedeflerinin anne ve çocuk sağlığını korumak olduğunu ve bu kapsamda anne sütünden taviz vermeyeceklerini ifade etti.

Bebeğin sağlıklı gelişimi açısından ilk altı ay yalnızca anne sütü ile beslenmesinin gerekli olduğunu vurgulayan Akan, "Sağlıklı beslenmenin ilk adımı hayata anne sütü ile başlamaktır. Anne sütüyle beslenmeyen bebekler, bağışıklık sistemi yeterince gelişmediği için maalesef enfeksiyon hastalıkları başta olmak üzere birçok hastalığa karşı savunmasız kalabiliyorlar. Bu yüzden anne sütüyle ilgili farkındalık çalışmaları daha anlam ve önem arz ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık Bakanlığı tarafından hatalı anne sütü uygulamalarının önlenmesi, emzirmenin özendirilmesi ve desteklenmesine yönelik olarak "Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Hastaneler Programı" yürütüldüğü bilgisini de veren Akan, "Bu program kapsamında hastaneler kendi eğitimlerini, değerlendirmelerini yapar. Ayrıca hastanelerine başvuran gebe ve emziren annelere emzirme danışmanlığı da yaparlar. Bu çalışmaları yapan, yürüten ve hastanelerin tüm bebek dostu çalışmalarından sorumlu olan sağlık çalışanları bebek dostu hemşirelerdir." ifadelerini kullandı.

Eğitim sonunda katılımcılara törenle sertifikaları verildi.

İl Sağlık Müdürlüğü, Bebek, Bursa, Anne, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 11:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bursaspor'a 5,5 milyonluk dev destek!
9 ilde yeşil reçete çetesine operasyon düzenlendi! Binlerce ilaç ele geçirildi Behzat Ç.'de iki kadın oyuncunun öpüşmesi diziye damga vurdu Hasan Şaş, Galatasaray maçında locada sigara içti!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.9.2019 11:41:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da ebe ve hemşirelere anne sütü eğitimi verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]